Son dakika haberleri... 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası havadan görüntülendi

05.07.2022 10:29

Son dakika haber: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kazası drone ile havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı otobüs kazası drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halinde olan 16 ABE 743 plakalı Nilüfer Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edilecek. Ayrıca kaza bölgesinde kaldırma çalışmaları da başlatıldı. Metrelerce şarampole yuvarlanan otobüsü kaldırmak için bölgeye iş makinesi çağrıldı. Kaza bölgesine devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Bölgeye çağrılan iş makineleri otobüsü kaldırdı. Kaza bölgesi ve otobüsü kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

(Hüseyin Çanlı - Halil Dağ - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazası havadan görüntülendi - Son Dakika

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