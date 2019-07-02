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6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yücel Ç. (25) yönetimindeki 16 T 5571 plakalı ticari taksi, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan K. (35) yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda ticari taksi sürücüsü Yücel Ç. (25), Serap G. (43), Neriman B. (50), Leyla S.(46), Eren S.(26), Esma K. (33), yaralandı. 6 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, aynı cadde üzerinde her gün yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların sık sık yaşanmasından dolayı mahalle halkı yetkililerin çözüm bulmasını istiyorlar. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
inegöl, altay, bursa, kaza, 3. Sayfa
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