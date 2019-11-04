Son Dakika Haberleri: 6 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel 6 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı

6 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı

7 saat önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aykut Çoban (28) idaresindeki 02 DS 0207 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun Birecik- Halfeti bağlantı yolunda Yusuf Başkut (21) yönetimindeki 35 AHN 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Orkut Karazeybek (19), Nazife Çoban (28), Aysel Külçü (47) ve Şükrü Başkut (75) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kontrolsüz kavşağa giren otomobile, ana yoldan gelen başka bir araç çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devriliyor.

6 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı

Şanlıurfa, Halfeti, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 04:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 kişinin yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]