6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden - Son Dakika
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6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden

12.06.2022 17:09
6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden

Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durdu.

MUĞLA- Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinden motosikletle geçen geçen Başhekim Turhan Togan ile sağlık ekipleri yaptı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Akyaka yönüne giden Bünyamin Balıkçıoğlu idaresindeki 34 PD 3610 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlanarak ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Bünyamin Balıkçı, Sibel Balıkçı, Yusuf Balıkçı, İbrahim Ethem Balıkçı, Ayhan Balıkçı ve Türkan Balıkçı'ya ilk müdahaleyi bölgeden motosikleti ile geçen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ile sağlık ekipleri yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden
6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden
6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden
6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden
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Kaynak: DHA

Sakar Geçidi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahale bölgeden motosikletle geçen başhekimden - Son Dakika

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