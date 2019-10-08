Son Dakika Haberleri: 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

43 dakika önce

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendiİSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi.

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler ve olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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