6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler ve olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine devam etti

Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti