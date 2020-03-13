6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış - Son Dakika

6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış

6 saat önce

ADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış, System.String[]

ADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, 10 Mart günü, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Volkan E. (39), arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile iddiaya göre, Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada Volkan E. bıçaklanarak, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla vurularak, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.'yi gözaltına aldı. Sorgularında kavganın, otopark ücreti nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:21 Kaynak: DHA
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