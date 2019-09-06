6 kıtadan onlarca ülkeden bisikletçi Lüleburgaz'dan geçti

"Burası Birleşmiş Milletler gibi bir akademi"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi tarafından 2 yıl önce hizmete açılan Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet ve Motosiklet Akademisi dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerin uğrak noktası oldu. Akademide gönüllü olarak bisikletçilere yardımcı olan İnanç Zorlutuna, "Burası Birleşmiş Milletler gibi oldu. Bisikletçiler genelde Avrupa üzerinden İpekyolu'nu izleyerek buradan Çin'e gidiyor" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Emin Halebak tarafından yaptırılan ve içerisinde çeşitli bisiklet parkurlarıyla konaklama tesisinin bulunduğu Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet ve Motosiklet Akademisi, Lüleburgaz'ın tanıtımına büyük katkı sundu. 2017 yılında faaliyete başlayan ve o günden bu yana 300'den fazla yerli ve yabancı bisiklet turcularını ağırlayan akademiye dünyanın dört bir yanından bisikletliler akın etti. Dünyanın dört bir yanından bisikletçilerin uğrak noktası olan akademide sadece bu yıl 21 farklı ülkeden 70 bisikletçi ücretsiz konaklama imkanı buldu.

"Avustralya'dan bile gelen var"

Zorlutuna, dünyanın bütün kıtalarından bisiklet turcularının akademiye geldiğini söyleyerek, bisikletçilerin ya internet üzerinden kendine ulaştığını ya da yolda karşılaştıkları bisikletçilerin önerisiyle buraya geldiklerini söyledi. Zorlutuna, "Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ve Avustralya'dan yani dünyadaki bütün kıtalardan buraya bisiklet turcuları geliyor. Burada öncelikle gelmek isteyen, gelmeyi düşünen yerli - yabancı, kadın - erkek, tek - çift bisiklet grupları benim gönüllü olarak yürüttüğüm bir yardımlaşma sitesinden bana ulaşıyor. Bu siteden bana mesaj gönderiyorlar. Ardından 3 gün boyunca benim hakkımdaki yorumları kontrol ediyorlar. O vasıtayla bana ulaşıyor. Sonra insanlar harita üzerinden benim işaretlenen konumuma bakıyor. Benim bilgilerimi görüp mesaj atıyor" dedi.

"Birbirlerine burayı tavsiye ediyorlar"

Diğer bisikletçilerin de yolda denk geldikleri ya da akademide daha önceden konaklamış bisikletçiye denk gelerek Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisini bulduğunu söyleyen Zorlutuna, "Buna fıkra gibi bir örnek verebilirim ama gerçek bir olay. Bulgaristan'da dağın başında bir İtalyan, 2 Kanadalıya Lüleburgaz Bisiklet Akademisini öneriyor. Kapadokya'da Danimarkalı kadına bambudan yaptığı bisikletiyle gezen bir bisikletli burayı öneriyor. Dünyanın dört bir yanında tesadüf eseri karşılaşan bisikletçiler burayı öneriyor" diye konuştu.

"Burası Birleşmiş Milletler gibi oldu"

Zorlutuna, Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nin Birleşmiş Milletler gibi dünyanın her yerinden insanları ağırladığını tekrarlayarak, "Burası Birleşmiş Milletler gibi oldu. Bisikletçiler genelde Avrupa üzerinden İpekyolu'nu izleyerek buradan Çin'e gidiyor. Sadece bu yıl kayıtlı olarak 21 ülkeden 70 kişi geldi. Buradan haberi olmayıp gün içerisinde buraya uğrayıp, konaklamadan başka yere geçenler de var" ifadelerini kullandı.

Tamamen ücretsiz

Gelen bisikletçilerin tamamen ücretsiz bir şekilde konakladığını söyleyen Zorlutuna, "Gelen bisikletçiler tamamen ücretsiz konaklıyor. Sunulan imkanlar sıcak duş, ısıtma sistemi, mutfak ve yataklardan faydalanıyor. İki odada 4'er tane yatak var. Hijyenik olması için yataklara sünger konulmadı. Gelen bisikletçiler kendi matlarını ya da örtülerini yatağa seriyorlar. Gelen bisikletçiler uykularını rahat ve güvenli bir biçimde almış oluyorlar. Akademi içerisinde güvenlik de var" dedi.

Anı defterine yazıyorlar

Zorlutuna, gelen bisikletçiler için hatıralarını yazıya dökmeleri için anı defteri de oluşturulduğunu söyleyerek, anı defterine çok sayıda bisikletçinin yazı yazdığını söyledi. Zorlutuna, "Tamamı yazmasa da yazanlar burası için çok güzel duygular ifade etti. Gelen bisikletçiler buradaki anı defterine tecrübelerini, burası hakkındaki düşüncelerini yazıyorlar. Kimi sadece yazmıyor. Resim de çiziyor. Buraya herkes gelebilir. Herkes için burası durak noktası" diye konuştu.