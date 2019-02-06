6 Koli Tütün Yaprağı Çalan Şahıs Tutuklandı

Denizli'de 6 koli tütün yaprağı çalan bir şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli'de 6 koli tütün yaprağı çalan bir şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan



bir tütün üreticinin deposundan fabrikaya verilmek üzere hazır hale getirilmiş 6 koli tütün yaprağının



çalınması üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiren şahsın M.T., isimli kişi olduğu belirlendi. Ardından operasyon yapan ekipler M.T., isimli şahsı gözaltına aldı. Suçunu İtiraf ettiği öğrenilen M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

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