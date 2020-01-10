6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Son Dakika
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6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Elif İçaçan (16), hastanede tedavi altına alındı.

6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Elif İçaçan (16), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü ilçeye bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. Amcasına gitmek için evden çıkan Elif İçaçan, komşularına ait köpeklerin saldırısına uğradı. İddiaya göre, 6 köpeğin saldırısına uğrayan genç kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan genç kız, daha sonra çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve sağlık durumu iyiye giden genç kızın annesi Emine ile babası Erhan İçaçan, köpeklerin sahiplerinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Hastanede tedavisi süren Elif İçaçan, köpeklerin saldırısında çok korktuğunu belirterek, "Evden çıkıp, amcamlara gideceğim sırada köpekler saldırdılar. Beni ısırıp sürükledikleri sırada çığlık attım. Sesimi duyan komşularımız köpeklere bir şeyler attılar ve beni kurtardılar. Sokak köpekleri ama komşularımız yemek verip besliyorlardı. Saldırma anı gözümün önünden hiç gitmiyor, geceleri sıçrayarak uyanıyorum" dedi.

Komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen anne Emine İçaçan da, daha önce de küçük bir çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığını ifade ederek, önlem alınmasını istedi.


Harmanlı, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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