6 KÖPEK YAVRUSU, ÖLEN ANNELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADI - Son Dakika

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ISPARTA'da 6 köpek yavrusu, 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilen annelerinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Yavruların bu görüntüsü yürek sızlattı.

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de 4 ya da 5 gün önce öldüğü tahmin edilen dişi köpeğin, 1 aylık olduğu değerlendirilen 6 yavrusu, annelerinin cesedi başından ayrılmıyor. Duyarlı vatandaşlar, çürümeye yüz tutan ve etrafa kötü koku yayan köpeğin cesedini derin bir çukura gömerken, günlerdir aç olan yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpeklere, köylüler sahip çıktı.