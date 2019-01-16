Son Dakika Haberleri: 6 Köye Daha Toplulaştırma

6 Köye Daha Toplulaştırma

45 dakika önce

Adıyaman'ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında 6 köy daha elektriğe kavuştuğunu söyledi.

6 Köye Daha Toplulaştırma, System.String[]
Adıyaman'ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında 6 köy daha elektriğe kavuştuğunu söyledi.

Besni'de Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi ile 36 köyün alt yapı temel atma töreni düzenlenmiş, 6 köy proje dışında kalmıştı. Girişimler sonucu Akdurak, İnce (Araplar), Tetirli, Yelbastı ve Yukarısöğütlü köyleri ile Köseceli Beldesi de toplulaştırmaya dahil edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, "Geçtiğimiz yıl 36 köyümüz için arazi toplulaştırması düzenlenmişti. Bu köylerimizin toplulaştırma için ihaleleri yapılarak toprak numuneleri alındı. Zemin etütleri ile proje çalışmaları ise devam ediyor. Toplulaştırmada Çetintepe Barajı sulama sahası dışında kalan Akdurak (Kurugöl), İnce (Araplar), Tetirli, Yelbastı ve Yukarısöğütlü köylerimiz ile Köseceli Beldemiz yaptığımız girişimler sonucu toplulaştırmaya dahil edildi" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

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