Son Dakika Haberleri: 6 Koyun Çalan 4 Kişi Yakalandı

6 Koyun Çalan 4 Kişi Yakalandı

58 dakika önce

KARAMAN'da, ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

6 Koyun Çalan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
KARAMAN'da, ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.   

Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu  koyunları çalan kişilerin S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç.'yi (19) olduğunu belirledi. Şüpheliler Konya'daki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlar da sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:47 Kaynak: DHA

Fatih, Sudurağı, Jandarma, Karaman, Güncel
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