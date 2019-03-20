6 Koyun Çalan 4 Kişi Yakalandı

KARAMAN'da, ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KARAMAN'da, ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan kişilerin S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç.'yi (19) olduğunu belirledi. Şüpheliler Konya'daki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlar da sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.



? - Karaman

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar

Akhisarspor'un Deneyimli Kalecisi Fatih Öztürk'ün Beşiktaş ile Anlaştığı İddia Edildi

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava

Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi