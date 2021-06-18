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6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu - Son Dakika

6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu

18.06.2021 07:32

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na ilişkin yapılan ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı şüphelisinin, saldırı sonrasında polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şüphelinin, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Ayrıca ilk incelemelerin ardından Deniz Poyraz'ın 6 kurşunla öldürüldüğü öğrenildi.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Onur Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM, BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

Öte yandan Onur Gencer'in saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Onur Gencer, " Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor.

HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde bir kaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Polisle girdiği ilk diyalog sırasında şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

OLAY YERİ RAPORNA ULAŞILDI

Saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkarken olay yeri inceleme raporuna da ulaşıldı. Saldırganın parti binasında Sebahat Tuncel'e ait fotoğrafa kurşun sıktığı tespit edilen raporda, kapısı kilitli olan il eşbaşkanlarının odasının da kurşunlandığı, odaların dağıtıldığı ve camların kırıldığına yer verildi. Olay yerinin büyük, fazlaca karışık ve dağınık olması nedeniyle tespitlerin genel olarak yapıldığı belirtilen raporda, "Ayrıca emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekibine olay yerinin görüntülü kayıt yapılması, krokinin alınması, olayla ilgisi olduğu düşünülen materyallerin tespit edilerek alınması, ceset üzerinde ve olay yerinde parmak izi, biyolojik inceleme için ölenin kıyafetleri de dahil olmak üzere materyal alınması ve çalışması yapılması talimatı verildi. Olay yeri ekibi talimat gereği gerekli işlemleri yaptı" denildi.

HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim

6 KURŞUNLA KATLETTİ

Raporda, "Harici muayenede, kafada ostoksipitalde bir adet, sol diz çevresinde ve sol bacak üst kısımda toplam 4 adet, sağ bacak orta-alt kısmında 2 adet bazılarının etrafı ekimozlo ateşli silah yaraları ile kafada sağ temporo-oksipitalde yaklaşık 7-8 cm'lik kemiğe kadar inen, kenarları düzgün ve altındaki kemik dokuda kırk olan açık yara bulunduğu görüldü. Olay yeri şartlarında ve kanamalı olması nedeniyle özellikle saçlı deri içinde başka bulgu yara olup olmadığının otopsi işlemi sırasında daha ayrıntılı bakılması kanaatine varıldı" denildi.

1 AY ÖNCE GEÇİCİ RUHSAT ALMIŞ

Saldırgan Gencer, emniyetteki ilk ifadesinde saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı: "Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası'ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silah aldım. Bu silaha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanarak gözaltına alındım."

HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim
Onur Gencer

"SALDIRIYI OCAK'TA PLANLADIM"

Saldırıyı nasıl planladığını da anlatan Gencer, 2021 yılı Ocak ayı içerisinde İzmir İl HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini kaydetti.

KEŞİF İÇİN AYNI BİNADAKİ KURSA YAZILDI

Gencer, keşif için İhsan Kayın İş Hanı'nın ikinci katında bulunan partinin bir üst katındaki bir kursa kayıt olduğunu da söyledi.

HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim
Deniz Poyraz

6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu
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6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu
6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Saldırı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu - Son Dakika


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