6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar - Son Dakika

6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar

19.10.2020 11:11
6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde 6 kuşak önce muhtarlık seçimini kazanan Koçak ailesinin üyeleri, 75 yıldır bu görevi sürdürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde 6 kuşak önce muhtarlık seçimini kazanan Koçak ailesinin üyeleri, 75 yıldır bu görevi sürdürüyor.

Koçak ailesinin Ulaş ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hacımirza köyünde 6 kuşaktır devam eden muhtarlık serüveni, 1945 yılında büyük dedeleri Abdullah Koçak'la başladı.

Bu tarihten itibaren köyün bütün sıkıntılarını el birliğiyle çözüme kavuşturan aile, köy sakinlerinin desteğiyle 75 yıldır muhtarlığı elinde tutuyor.

Ailenin son muhtarı 36 yaşındaki Ömer Koçak da köye 20 yıl hizmet eden babası Abdullah Koçak'tan devraldığı muhtarlığı devam ettiriyor.

Ömer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1945 yılında en büyük dedemizle başlayan muhtarlık, kuşaktan kuşağa devam ederek köylünün de desteğiyle bu zamana kadar geldi. Babam 1999 yılında muhtarlığı devraldıktan sonra 20 sene bu köye hizmet etti. Ondan da muhtarlık bana geçti." diye konuştu.

Babasından devraldığı bayrağı oğluna devretmek istiyor

Babasından devraldığı görevi, daha çok çalışarak oğlu Abdullah Koçak'a devretmek istediğini anlatan genç muhtar, köy sakinlerinin kendisine ve ailesine büyük destek verdiğini belirtti.

Babasının gösterdiği yoldan ilerleyerek köylünün en küçük sorunuyla bile yakından ilgilendiğini dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Biz mesela bir sorunu masa başında, kağıtla mühürle değil de köylüyle sahada çözüyoruz. Yeri gelir traktörümü alır tarlalarında onlara yardım ederim. Bahçesi sürülecekse gençleri toplar gider süreriz. Yani bizim köyde sürekli yardımlaşma ve destek var. O yüzden bu 75 yılda hiçbir kopukluk olmamış. İnşallah böyle de devam edecek. Köylümüzden de Allah razı olsun, bize maddi, manevi her konuda yardımcı oluyorlar. Köyün çok şükür şu an hiç bir sorunu yok."

Köyde 1999 yılından itibaren 4 dönem muhtarlık yapan 65 yaşındaki baba Abdullah Koçak ise seçimlerin hiçbirisinde karşısına aday çıkmadığını söyledi.

Ailede muhtarlık yapanların isimlerinin ise ağırlıklı olarak Abdullah ve Ömer olduğuna dikkati çeken Koçak, "Benim dedem Abdullah, babam Ömer, benim adım yine Abdullah, oğlum şimdiki muhtar Ömer, torunum var onun ismi de Abdullah. İnşallah bu durumun gelecekte de böyle devam etmesini umuyoruz." dedi.

Koçak ailesi fertlerinin hiç kimsenin kalbini kırmadan bütün sorunlara koştuğunu anlatan köy sakinlerinden 71 yaşındaki Ömer Ebinç ise bu nedenle kendilerini desteklediklerini kaydetti.

Ömer Koçak, Muhtarlık, Sivas, Koçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çaresizliğin itirafı! Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan, 2. Dünya Savaşı gazilerinden medet umuyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız Denizli valisinin eldiven takmadığı için uyardığı dönerci: Sıcakta plastik eldiven kullanmak daha sağlıksız         
10:49
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei