6 maçta 48 gol atıp, 2 gol yediler

Isparta U-14 Futbol Ligi B Grubu'nun lideri Gülspor, ligdeki 6. maçında Arena Park Gençlikspor'u 9-2'lik skorla farklı şekilde mağlup etti.



Isparta Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan maçı Zekeriya Yılmaz, Mutlu Onur ve Furkan Yöntem isimli hakemler yönetti.



Gülspor'u galibiyete taşıyan golleri, Ahmet Ulüç (3), Ege Aydın (2), Koray Samur (2), Furkan Yuluğtekin ve Pusat Çanta atarken, Arenaspor'un gollerini ise Mehmet Yıldırım ve Mevlüt Günşan kaydetti.



Ligin 6. haftası sonunda, namağlup şampiyonluğa koşan Gülspor puanını 18'e çıkardı. Bordo-beyazlılar, 6. hafta sonunda rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. - ISPARTA