6 Maddede Aşı Hakkında Merak Edilenler! - Son Dakika

6 Maddede Aşı Hakkında Merak Edilenler!

30.04.2021 09:12
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İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, açıkladı.

Aşılar ölüm oranını azalttı mı? Aşının 2. Dozunu yaptırmadığımızda hayati risk oluşur mu Sinovac aşısını mı tercih etmeliyiz Biontech aşısını mı?

Koronavirüs salgınında süreç; hepimizin de bildiği gibi ülkemizde, vatandaşlarımızın lehine ilerliyor. Pandemi sürecinde; vaka artışı hızı ve ölüm oranları, tüm dünyada kabul gören kriterlerdir. Alınan önlemlerin sonucu olarak; vaka ve ölüm oranlarının azalması, beklenen bir durumdur. Şimdi önemli olan bu değerlerin, sıfıra yaklaşması ya da sıfır olmasıdır. Bunun için bazı fedakarlıklarda bulunarak, önlemleri her açıdan uygulamak, oldukça gereklidir.

Biontech Aşısını Mı Sinovac Aşısını Mı Tercih Etmeliyiz?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özgüneş, "Her iki aşı da olur. Biontech aşısı ölü aşı olmadığı için bağışıklığı baskılanmış kişiler için uygun değil. Hangi aşı müsait ise o yapılmalıdır" dedi.

Bu Aşılar Mutasyonlu Virüslere Karşı Etkili Mi? Aşıların Yan Etkileri Var Mıdır?

Bu aşılar, günümüzde mutasyonlu virüslere karşı da etkili olarak kabul edilmektedir diyen Özgüneş, "Genel anlamda önemli yan etkileri olmadığı kabul edilmekle birlikte, İngiltere'de uygulanan AstraZeneca aşısının kan pıhtısı oluşturduğu iddiası üzerinde ısrarla durulmaktadır" dedi.

Aşılar Ölüm Oranını Azalttı Mı?

Özgüneş, "Henüz, böyle bir iddia için zaman erken olmakla birlikte, bu mümkün gibi görünmekte ve öyle olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan aşıya rağmen hastalığı geçirenlerin hafif geçirdikleri gözlenmektedir" açıklamalarında bulundu.

Koronavirüsü Atlatan Kişiler Aşı Olmalı Mıdır?

Bugünkü bilgilerimize göre korona hastalığını geçirseniz bile, aşı yaptırmanızı önermekten başka çaremiz yok. Hastalığı geçiren kişiler aşı olduğunda bir zararı görülmemiştir. Herhangi bir zararı yok.

Yerli Aşı Korona İle Savaşımızda Bizlere Umut Olur Mu?

Evet, yerli aşı ülkemiz için koronaya umut olabilir. Çünkü bu aşıya çok rahat ulaşacağız demektir. Yeterli sayıda vatandaşımız aşılanmış olacaktır. Böylelikle salgınla olan mücadelemizde bizleri iyi bir noktaya getirecektir.

Aşının 2. Dozunu Yaptırmadığımızda Hayati Risk Oluşur Mu?

Evet, aşının ikinci dozunu yaptırmadığımızda hayati risk olabilir. Daha bugün 3. doz aşıdan bile söz edilmektedir. Bu nedenle randevu aldıktan sonra aşı yaptırmaya gitmeyenler tekrar düşünmelidirler.

Okan Üniversitesi Hastanesi, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 6 Maddede Aşı Hakkında Merak Edilenler! - Son Dakika


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