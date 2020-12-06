6 maddede koronavirüs yasakları ve cezaları - Son Dakika

6 maddede koronavirüs yasakları ve cezaları

06.12.2020 07:43
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYeni bir karar alınıncaya kadar, Türkiye genelinde hafta içleri her gün saat 21.00 ile 5.00 arası; hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 5.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkmak yasak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yeni bir karar alınıncaya kadar, Türkiye genelinde hafta içleri her gün saat 21.00 ile 5.00 arası; hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 5.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkmak yasak. Bu saatler dışında sokağa çıkmanın idari para cezası 3 bin 150 lira. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, güvenlik, tarım gibi faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için bazı işkolları kısıtlamadan muaf tutuldu. Ancak bunun için mutlaka bir belge göstermeniz istenecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi saat 10.00-13.00 arası 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Ancak bu saatlerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak.

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arası faaliyet gösterecek. 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş altındakiler hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla vatandaşlar ikametlerine en yakın yerden alışveriş yapabilecek.

KARANTİNA YASAĞINI DELMEK...

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin 10 gün, temaslı kişilerinse 14 gün evden çıkmaları yasak. İzolasyon kararına uymayan kişilere idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca TCK'nın 195'inci maddesinden yargılanıp 2 aydan 1 yıla kadar ceza alabiliyorlar. ( Bursa'da karantina yasağını delen bir kişiye 3 ay 10 gün, Kayseri'de bir kişiye de 2 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.)

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre evde izolasyon ve karantina kurallarını ihlal eden kişiler idari ve adli cezaların yanı sıra yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Yurtlarda kalacak kişilerden konaklama bedeli ve temizlik malzemesi bedeli alınıyor. Bu ücretleri İl Hıfzıssıhha Kurulları belirliyor.

TEMASLI KİŞİLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK

İçişleri Bakanlığı, temas ettikleri kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunan koronavirüs tanılı kişiler hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu. 'Temaslıların doğru bilgilendirilmesi' konulu genelgeye göre, yalan ya da eksik beyanda bulunan kişilerin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilmesi öngörülüyor.

MİSAFİRLİK: GİTMEK DE KABUL ETMEK DE SUÇ

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanıyor. Kastamonu ve Kütahya'nın bazı ilçeleriyle Bartın misafir yasağını ilk uygulayan yerleşim yerleri oldu. Yurt genelinde evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinlikler de yasak.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) istisnasız maske takma zorunluluğu var. Bu kurala uymamanın para cezası 900 lira.

AÇIK ALANDA SİGARA İÇMEK

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen COVID-19 salgınının yayılmasının önlenebilmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla yurt genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklarla özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasak. Bu yasağa uymamanın cezası da 900 lira.

6 maddede koronavirüs yasakları ve cezaları

Pazartesi, Cumartesi, Türkiye, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 6 maddede koronavirüs yasakları ve cezaları - Son Dakika Magazin


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