6 maddede psikolojik ilkyardım

Psikolojik ilkyardım sadece büyük felaket ve afetlerde değil insanda ani stres yaratan her türlü travma sonrası uygulanması gereken modern bir teknik. 11 Eylül sonrası ABD'de uygulanan bu eğitimler henüz ülkemizde yaygın değil. Psikolojik ilkyardım eğitiminin önemini 1999 depreminde sahada çalışan psikolog, Üsküdar Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Mert Akcanbaş'tan dinledik.

1) Travmatik olaylardan sonra...

Afet, terör, trafik kazası, tecavüz, aile içi şiddet, işkence, çocuk istismarı gibi travmatik olaylar sonrası uygulanabilen modüler bir terapötik yaklaşımdır. Travmatik olayın yarattığı stresin azaltılmasını sağlar, uzun vadede mağdurların ya da kurbanların normal fonksiyonlarını kaybetmelerini önler. Travma sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunlarla baş etmeyi öğretir.

2) Psikolog olmak gerekmez

İlk müdahale ekibinin üyeleri, arama kurtarma ekipleri, polisler, itfaiyeciler, askerler gibi travmatik olaylarla mücadele eden kişiler veya travmatik olaylara şahit olan ya da bu olaylar sonrası gönüllü olarak çalışan herkes tarafından uygulanabilir. Psikolog olmak gerekmez.

3) Fiziksel ve ruhsal rahatlama sağlar

Travmatik olaylar sonrası ilk başta akut stres ortaya çıkar. Genelde bir ay içinde ortadan kalksa da bir aydan uzun süren hale geldiğinde travma sonrası stres bozukluğuna dönüşür. Psikolojik ilkyardım, güvenli bir ortam yaratmak, fiziksel ve ruhsal rahatlama sağlamak, duygusal olarak aşırı uyarılmış veya duygusal uyuşma evresine girmiş mağdurları sakinleştirmek ve onların gereksinimlerini giderecek pratik çözümler önermek açılarından önemlidir.

4) Özel yaşamın gizliliğine özen gösterilmeli

Acil müdahale sistemine bağlı kalmak, mağdurlara olaylara sağlıklı yaklaşım konusunda örnek olmak, sakin, nazik, organize ve ulaşılabilir olmak önemli. Uygulamada özel yaşamın gizliliğine özen gösterilmeli, uzmanlık alanı ve görev sınırları içinde kalınmalı.

5) Kurumun geçmişi ve eğitmenin deneyimine dikkat edilmeli

Bu eğitimi tecrübeli isimlerden almak yararlıdır. Eğitimi seçerken kurumun geçmişine ve eğitmenin deneyimine dikkat etmeniz çok önemli.

6) Olağanüstü zamanlarda ücretsiz eğitim

Örgün olarak 2-3 gün veya çevrimiçi 1-2 gün süren eğitimi olağanüstü zamanlarda ücretsiz veren eğitmenler/kurumlar var. Normalde ücret 300-500 lira aralığındadır.