6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor - Son Dakika

6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor

16.03.2021 15:44
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan ilçenin 6 mahallesindeki kapalı pazaryerleri birer birer tamamlanıyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan ilçenin 6 mahallesindeki kapalı pazaryerleri birer birer tamamlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak adına her mahallemizin ihtiyacına göre projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan vatandaşların öncelikleri göz önüne alarak, her mahalleye uygun, geleceğe dönük projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tarafından 2020 yılının ikinci yarısında mahallelerin ihtiyaçlarına göre başlattığı kapalı pazar yeri atağı kapsamında Belenardıç Kapalı Pazar Yeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Yapılan çalışmalarla Karakurt Kapalı Pazar Yeri de tamamlandı. 760 metrekarelik alan içerisine yapılan kapalı pazar yerinde 50 metrekarelik ile 20 metrekarelik 2 adet dükkan, 2 adet tuvalet, park bulunuyor. Park alanı içerisine çocuk oyun grubu ve fitness aletleri konularak, mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarında nefes alabilecekleri de bir alan da oluşturuldu. Çevre peyzaj düzenlemesi ile de dikkat çeken Karakurt Kapalı Pazar Yeri'nin çevre düzenlemesinde, tamamen belediye serasında yetiştirilen ve su tasarrufu sağlamak için az su isteyen bitki ve çiçek ekimi yapıldı.

"Sözlerimizi tutuyoruz"

6 mahalleye 5 kapalı pazar yeri, 1 de kapalı pazar yeri ve sosyal tesis sözü veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Belenardıç ve Karakurt kapalı pazar yerlerimizi tamamladık. Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı'ndaki kapalı pazar yerleri ile Kale'deki çok amaçlı sosyal tesisimizin genel yapısı tamamlandı, peyzaj çalışmaları da kısa süre içinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın hem pazar alış verişlerini yapabileceği hem de düğün, mevlit ve benzeri organizasyonlarda kullanabileceği şekilde planlanan tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ

6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor

Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor - Son Dakika


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