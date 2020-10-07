6 mahalleye pazaryeri atağında ilk durak Belenardıç oldu - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinin, 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında Belenardıç Mahallesinde yapılan kapalı pazaryeri tamamlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Belenardıç Mahallemizde yaz ortasında başladığımız kapalı pazaryeri çalışmamızı kısa sürede bitirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun" dedi.

Pamukkale Belediyesi, 6 ayda 6 mahallede kapalı pazaryeri yapımı atağında ilk pazaryerini tamamlayarak, halkın hizmetine sundu. Vatandaşların düğün, kına gecesi, asker eğlencesi ve mevlit gibi etkinlikleri de gerçekleştirebilecekleri, esnaf ile vatandaşların kışın yağmurdan, yazın da sıcaktan etkilenmeyerek alış veriş yapabilecekleri çok amaçlı, Belenardıç Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı. Temeli yaz başında atılan Belenardıç Kapalı PazarYerinde hem vatandaşlar hem de esnaf sağlıklı koşullarda alış veriş yapma imkanına sahip oldu.

"Hizmetlerimizle halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

Verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,, "İlçemizde iki sınır mahallesi arasında 76 kilometrelik bir mesafe var. Bizler merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, ivedilikle yerine getirmek adına çalışıyoruz. Bu mahallelerimizin en öncelikli sorunlarından biri de kapalı pazar yeri idi. Seçimlerden önce mahallerimizi ziyaretlerimizde pazar yeri yapacağımızı taahhüt etmiştik. Verdiğimiz sözü tutmanın huzurunu yaşıyoruz. Belenardıç mahallemizde, kısa süre önce temelini attığımız çok amaçlı kapalı pazaryeri yapımını tamamladık. Mahalle sakinlerimiz ilk pazar alışverişlerini gerçekleştirdiler. 6 mahallemizde başlattığımız pazar yeri atağımızda, temellerini geçtiğimiz aylarda attığımız Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı kapalı pazaryerlerimizde tamamlanmak üzere. Hizmetlerimizle halkımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yağmurda, karda çadır kurmak gerçekten zor oluyordu, ıslanıyorduk"

Kapalı pazar yeri yapılmadan önce tozdan dolayı zorluk çektiklerini dile getiren Belenardıç Kapalı Pazaryeri esnaflarından Süleyman ile Ümmühan Avşar da, yapılan bu hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Daha önceki alanımızda çok toz oluyordu. Yağmurda, karda çadır kurmak gerçekten zor oluyordu, ıslanıyorduk. Ama şimdi Pamukkale ilçesinde birçok yerde kapalı pazaryeri yapıldı, yapılıyor. Esnaf olarak biz memnunuz bu durumdan. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye yaptığı bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ