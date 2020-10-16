6 markette 26 ürün fiyatı alındı - Son Dakika

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürüne bağlı ekipler, yüksek fiyatlarda satışın önüne geçilmesi amacı ile 6 markette 26 ürün fiyatı aldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında haftanın 2 günü 6 marketten 26 ürünün fiyatları aldı. Ekiplerin bu kapsamda çalışmalarının devam edileceği öğrenilirken, fiyatların sisteme girilerek, yüksek fiyatlarda satışın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler ayrıca 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında il merkezindeki ilk ve orta okul öğrencilerine kitapçık ve broşür dağıtımı yaptı. - BİLECİK