6 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 6 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

6 Mart 2020 Haberleri

51 dakika önce

6 Mart 2020 Manşet Haberleri.

6 Mart 2020 Haberleri, System.String[]

fahrettin koca, İdlib, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 
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Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi

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