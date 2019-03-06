Son Dakika Haberleri: 6 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

6 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

1 saat önce

BEŞİKTAŞ11.00 Atiker Konyaspor maçı öncesi çalışmalar sürecek.

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BEŞİKTAŞ

11.00 Atiker Konyaspor maçı öncesi çalışmalar sürecek.

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar,  Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Dünü izinli geçiren takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 

23.00 Paris Saint-Germain (2) - (0) Manchester United

23.00 Porto (1) - (2) Roma (Cüneyt Çakır yönetecek)

TFF 2. ve 3. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16

22.00 Brose Baskets Bamberg - Banvit

22.30 JSF Nanterre 92 - Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Avrupa Kupası Son 16

20.00 BK Ventspils - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Vakıfbank - Çanakkale Belediye

Kadınlar Challenge Cup

19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Gen-i Volley Nova Gorica

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Spor
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