6 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi
1 saat önce
BEŞİKTAŞ11.00 Atiker Konyaspor maçı öncesi çalışmalar sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Atiker Konyaspor
maçı öncesi çalışmalar sürecek.
FENERBAHÇE
Medipol Başakşehir
karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Dünü izinli geçiren takım, Fenerbahçe
maçı hazırlıklarına devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
23.00 Paris
Saint-Germain (2) - (0) Manchester
United
23.00 Porto
(1) - (2) Roma
(Cüneyt Çakır
yönetecek) TFF
2. ve 3. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak.
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16
22.00 Brose Baskets Bamberg - Banvit
22.30 JSF Nanterre
92 - Beşiktaş
Sompo Japan
FIBA Avrupa
Kupası Son 16
20.00 BK Ventspils - Pınar
Karşıyaka
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
14.00 Vakıfbank
- Çanakkale
Belediye
Kadınlar Challenge Cup
19.00 Aydın
B.Şehir Bld. - Gen-i Volley Nova Gorica
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:27 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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