Son Dakika Haberleri: 6. Mavi Çınar Ödülleri Sahiplerini Buldu

6. Mavi Çınar Ödülleri Sahiplerini Buldu

19 dakika önce

Eryetiş &Balkanlar Eğitim Kurumları tarafından her yıl bilim, sanat, spor ve televizyon dünyasının en iyileri öğrenci, öğretmen ve velilerin oyları ile belirlendi.

6. Mavi Çınar Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]

"MAVİ ÇINAR ÖDÜLÜ"; sanat dünyamızın duayenlerine ise "MAVİ ÇINAR ONUR ÖDÜLÜ" verilmektedir.6. Mavi Çınar ödülleri Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumları Kampüsü konferans salonunda düzenlenen coşkulu bir törenle sahiplerine ulaştı.

Yaşam Boyu Tiyatro Onur Ödülü- Suna KESKİN

Edebiyat Onur Ödülü- Ataol BEHRAMOĞLU

Yaşam Boyu Müzik Onur Ödülü- Özdemir ERDOĞAN

Yılın En İyi Sinema Yönetmeni- Can ULKAY

Yılın En İyi Bilim Çalışması-/Özgür AKIN

Yılın En İyi Haber Program Sunucusu- Gülbin TOSUN

Yılın En İyi Sporcusu- Sabriye ŞENGÜL

Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu- Ersay ÜNER

Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu- Derya ULUĞ

Bir fotoğraf karesi, bir imza, bir bakış ve belki de kulağımızda kalan bir tını…Mavi Çınar Ödülleri başarı öykülerinin ve birlikteliğin sadece bir sembolü oldu ve olmaya da devam edecek…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:16 Kaynak: Bültenler

Onur Ödülü, Çınar, Güncel
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