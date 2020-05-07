6 Mayıs 2020 Haberleri - Son Dakika

6 Mayıs 2020 Haberleri
36 dakika önce
6 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
- Son Dakika: Kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
- 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
- Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
- Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
- İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
- Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
- Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
- TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
- Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
- Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
- Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
- Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
- Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
- Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
- UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
- Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
- 'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi
- Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı
- Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
- Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
- Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
- Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
- Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
- Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
- Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
- Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
- 'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
- Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
- Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
- Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
- Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
- İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
- Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
- Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:18
Son Dakika Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik