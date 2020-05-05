6 Mayıs Hıdırellez Bayramı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 6 Mayıs Hıdırellez Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, kültürün, bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan Türk milletinin, tarih boyunca bu zenginliği koruyup nesilden nesile aktararak, günümüze kadar ulaştırdığını vurgulayan Aksoy, "Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır. " ifadesini kullandı.

-"Birlik ve beraberlik kültürümüzün en temel dayanağıdır"

Vali Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"6 Mayıs Hıdırellez günü, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanmaktadır. Kardeşlik ve hoşgörüyle yoğrulduğu Anadolu kültürünün bir parçası olan Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü görevini yerine getirmektedir. İnanıyorum ki, bereket, sağlık ve umut dolu dileklerin kabul olduğu Hıdırellez ile bu topraklarda yüzyıllar boyunca süren varlığımızın özü olan derin bağlarımızın da gücü tazelenecektir. Anadolu kültürünün meydana getirdiği bu güç, birlik ve beraberlik kültürümüzün en temel dayanağıdır. Güzel günlerin müjdecisi kabul edilen bu günün, toplumsal huzurumuzu artırması dileklerimle tüm Kocaelili hemşehrilerimin Hıdırellez Bayramı'nı kutluyorum."