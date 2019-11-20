Son Dakika Haberleri: "6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi
Son Dakika Güncel '6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika

"6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi

6 saat önce

Ulusal Membran Teknolojileri (MEM-TEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, merkezin hizmetlerinin ve imkanlarının kullanılması açısından bütün kurum, kuruluş ve özel firmalara açık olduklarını belirtti.

Ulusal Membran Teknolojileri (MEM-TEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, merkezin hizmetlerinin ve imkanlarının kullanılması açısından bütün kurum, kuruluş ve özel firmalara açık olduklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen "6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi. Sempozyumun son gününde, üniversite bünyesinde kurulan Prof. Dr. Dinçer MEM-TEK Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunun 10. yılı da özel etkinlikle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, MEM-TEK'in 10. yılına özel hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Prof. Dr. Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu merkezin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli hizmetlerden birinin de "membran otopsisi" olduğunu söyledi.

Geçmişte, membran filtrelerinin incelenmek üzere yurt dışına gönderildiğini anlatan Koyuncu, artık bu araştırmaların Türkiye'de daha ucuz bir fiyatta çok daha hızlı bir şekilde yapılabildiğini kaydetti.

Koyuncu, 10 yıl içerisinde yaklaşık 150 Ar-Ge projesine imza attıklarını belirterek, "12 farklı kurumla ve 100 civarında da özel kurumla projeler geliştirdik. Bu projelerde yaklaşık 15 milyon civarında merkeze bütçe getirilmişti. Merkezin kurulumu için yaklaşık 7,5 milyon Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) destek almıştık. Bunun 2 katı bir bütçeyi daha sonrasında merkezin imkanlarını kullanarak da üniversitemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Merkezden yüzde 70-80 civarında özel şirketlerin hizmet aldığına dikkati çeken Koyuncu, "35 farklı üniversiteden de şu anda MEM-TEK'ten hizmet alımı yapılıyor. Merkezin hizmetlerinin, imkanlarının kullanılması açısından bütün kurum, kuruluş, özel firmalara açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler de konuşma yaptı.

Ayrıca, etkinlikte "Membran Teknolojilerinin Türkiye'deki Yolculuğu: MEM-TEK'in Rolü" konulu panel düzenlendi.

Panelin ardından konuklar, Kömürcüoda Sızıntı Arıtma Tesisi ile Ağva Evsel MBR Atıksu Arıtma Tesisi'ne düzenlenen teknik geziye de katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]