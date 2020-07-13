6 metre yükseklikten düşen inşaat ustası ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da inşaatta mantolama işlemi yaparken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşen inşaat ustası Necbettin Atman (55), ağır yaralandı.
?Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Işın Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binada mantolama işlemi yapan Necbettin Atman, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Atman, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necbettin Atman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.