6 METREKARE DÜKKANDA DOKUDUĞU KİLİMLERİ ALMANYA'YA GÖNDERİYOR - Son Dakika

Zincir mağazalardan vatandaşa uyarı: Sıkıntı daha da büyüyecek, imkanı olan şimdi alsın

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Bir konu dışında hiçbir açıklaması doğru değil

GAZİANTEP'te, Yaşar Elbir (79), 27 yıldır 6 metrekare dükkanda kilim dokuyor. Elbir, dokuduğu el emeği kilimlerini gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'ya gönderiyor. Mesleğine sevgiyle bağlı olduğunu ifade eden Elbir, sağlığı el verdikçe kilim dokumaya devam edeceğini söyledi.

Dokuma ustası Yaşar Elbir, 27 yıl önce Şehreküstü Mahallesinde 6 metrekare dükkanda kendi iş yerini açarak açtı. Her sabah geldiği işyerinde tezgah başına geçerek dokuma yapan Yaşar Elbir, işlediği kilimleri Almanya başta olmak üzere gurbetçilerin yaşadığı ülkelere göndermeye başladı.

'ÖLENE KADAR DEVAM EDECEĞİM'

7 çocuk babası Yaşar Elbir, yıllardır sürdürdüğü mesleğine sağlığı el verdikçe devam edeceğini söyledi. Bir kilimi 2-3 gün içerisinde ürettiğini ve 150 TL'den sattığını belirten Yaşar Elbir, Mesleğimi severek yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem spor yapmış oluyorum. Sağlık açısından çok faydalı ve çalıştıkça kendimi iyi hissediyorum. Ömrüm yettikçe çalışmaya ve kilim dokumaya devam edeceğim dedi.

BİNLERCE TEZGAHTAN 2 TANE KALDI

Kendisinin çocukluk zamanlarında kentte en güçlü sanayinin kilim dokumacılığı olduğunu ifade eden Yaşar Elbir, makineleşme ile beraber dokuma tezgahlarının yavaş yavaş kaybolmaya başladığını kaydetti. Geçmişte kentte binlerce tezgah bulunduğunu günümüzde ise yalnızca 2 tane kaldığını anlatan Yaşar Elbir, Şu anda kalan iki tezgahtan birisi benim. El dokuma kilim üreten kimse kalmadı. Ben de dokuduğum kilimleri Almanya'ya gönderiyorum. Yurt içerisinden de istek var ama yetişemiyorum diye konuştu.