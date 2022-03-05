6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai - Son Dakika
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6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai

05.03.2022 09:23

6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai -Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai

- Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde 2 bin rakımda bulunan köy yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Karayolları Yüksekova 117.Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, Doski Vadisi'nde farklı 13 noktaya çığın düşmesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırırken, günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Tünelleri andıran yolları gören vatandaşlar bir yandan şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çekiyor.

6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai
6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai
6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai

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Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai - Son Dakika


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