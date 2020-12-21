6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı - Son Dakika

6 metrelik kuyuya düşen köpek, ip merdivenle kurtarıldı
21.12.2020 15:30
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, tarladaki 6 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince ip merdivenle kurtarıldı.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, tarladaki 6 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince ip merdivenle kurtarıldı.
Memiş Mahallesi Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek, köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, sağlığı iyi olduğu belirlenen köpeği besleyerek, doğal ortamına bıraktı.
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