Son Dakika Haberleri: 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar
Son Dakika Güncel 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

6 saat önce

ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.

6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar, System.String[]

ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.

Elazığ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında,  bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu. 6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.


Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 kardeşin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu
Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti" İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:57:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]