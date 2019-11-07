6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar
6 saat önce
ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.
Elazığ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu. 6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.
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