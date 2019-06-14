Son Dakika Haberleri: 6 metrelik yılanı tırpanla öldürüp, sosyal medyadan paylaştı
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6 metrelik yılanı tırpanla öldürüp, sosyal medyadan paylaştı

2 saat önce

BİNGÖL'de Özkan Baki, tarlasında ot biçtiği sırada karşılaştığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı tırpanla öldürdü.

6 metrelik yılanı tırpanla öldürüp, sosyal medyadan paylaştı, System.String[]
BİNGÖL'de Özkan Baki, tarlasında ot biçtiği sırada karşılaştığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yılanı tırpanla öldürdü. Baki, yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 
Olay, Sancak beldesine bağlı Balıklıçay köyünde meydana geldi. Özkan Baki, tarlasında tırpanla ot biçtiği sırada karşısında yaklaşık 6 metre uzunluğunda yılan gördü. Özkan Baki, görünce şaşırdığı yılanı elindeki tırpanla öldürdü, ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 
Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Özkan Baki, "Tarlamda ot biçme sırasında aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. Öldürmek istemiyordum ama korktum. Yaralanmıştı ve daha sonra öldü. Çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım" dedi.

 


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Bingöl, Güncel
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