6 Mezra Yolunda Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
Hakkari'de kapalı bulunan 6 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını devam ediyor.
Hakkari
'de kapalı bulunan 6 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını devam ediyor.
İl genelinde kısa sürede onlarca köy ve mezra yolunu açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, halen kapalı olan 6 mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Valiliği
, Yüksekova
ilçesinde kapalı olan 6 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü açıkladı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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