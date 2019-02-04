Son Dakika Haberleri: 6 Mezra Yolunda Karla Mücadele Çalışması

6 Mezra Yolunda Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Hakkari'de kapalı bulunan 6 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını devam ediyor.

6 Mezra Yolunda Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari'de kapalı bulunan 6 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını devam ediyor.

İl genelinde kısa sürede onlarca köy ve mezra yolunu açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, halen kapalı olan 6 mezra yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde kapalı olan 6 mezra yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü açıkladı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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