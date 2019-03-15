6 Milyar Dolarlık 5g İhalesi, ABD Tehtidi Gölgesinde Başlıyor

ALMANYA Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Almanya
'nın 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi 19 Mart'ta başlayacağını duyurdu. 5G ihalesinin yaklaşık 6 milyar dolarla sonuçlanması bekleniyor. Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren BNetzA'nın kararı, Deutsche Telekom, Vodafone and Telefonica Deutschland'nın 5G ihale şartlarından dolayı ihalenin askıya alınması isteğinin Köln
İdare Mahkemesi'nce bugün reddedilmesinden sonra geldi. Mahkeme, BNetzA'nın ağ operatörlerinin "2022'ye kadar ülkedeki hane halkının yüzde 98'ini kapsayacak şekilde hizmet sağlamayı taahhüt etmesini" 5G ihalesine katılma şartları içinde göstermesinin idarenin yetki sınırları içinde olduğuna hükmetti. ABD
'NİN TEHDİT MEKTUBU
5G teknoloji ile Avrupa
'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor. ABD'nin Almanya'ya Çin
merkezli Huawei
'nin ekipmanlarını kullanmaktan kaçınmaları için uzun süredir baskı uygulaması dikkat çekiyor. ABD'nin Berlin
Büyükelçisi Richard Grenell'in, Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde Washington
ve Berlin arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit ettiği iddia edilmişti.
MERKEL: HUAWEI DE KATILABİLİR
ABD'nin tehtidi büyük tepki çekerken Başbakan Angela Merkel
, güvenlik konusunun önemini bildiklerini, 5G mobil ağını kurarken kendi standartlarını tanımlayacklarını duyurmuştu. Merkel, Çin'e veri aktarmayacağının garantisini vermesi durumunda Huawei'nin de 5G ihalelerine katılabileceğini söylemişti. .
Uzmanlar, Almanya'nın süper hızlı 5G mobil internet ağını daha uygun fiyata kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei'yle çalışması gerektiğine dikkati çekiyor.