Son Dakika Haberleri: 6 Milyar Dolarlık 5g İhalesi, ABD Tehtidi Gölgesinde Başlıyor

6 Milyar Dolarlık 5g İhalesi, ABD Tehtidi Gölgesinde Başlıyor

1 saat önce

ALMANYA Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Almanya'nın 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi 19 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

6 Milyar Dolarlık 5g İhalesi, ABD Tehtidi Gölgesinde Başlıyor, System.String[]
ALMANYA Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Almanya'nın 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi 19 Mart'ta başlayacağını duyurdu. 5G ihalesinin yaklaşık 6 milyar dolarla sonuçlanması bekleniyor. Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren BNetzA'nın kararı, Deutsche Telekom, Vodafone and Telefonica Deutschland'nın 5G ihale şartlarından dolayı ihalenin askıya alınması isteğinin Köln İdare Mahkemesi'nce bugün reddedilmesinden sonra geldi. Mahkeme, BNetzA'nın ağ operatörlerinin "2022'ye kadar ülkedeki hane halkının yüzde 98'ini kapsayacak şekilde hizmet sağlamayı taahhüt etmesini" 5G ihalesine katılma şartları içinde göstermesinin idarenin yetki sınırları içinde olduğuna hükmetti.

ABD'NİN TEHDİT MEKTUBU

5G teknoloji ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor. ABD'nin Almanya'ya Çin merkezli Huawei'nin ekipmanlarını kullanmaktan kaçınmaları için uzun süredir baskı uygulaması dikkat çekiyor. ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde Washington ve Berlin arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit ettiği iddia edilmişti.

MERKEL: HUAWEI DE KATILABİLİR

ABD'nin tehtidi büyük tepki çekerken Başbakan Angela Merkel, güvenlik konusunun önemini bildiklerini, 5G mobil ağını kurarken kendi standartlarını tanımlayacklarını duyurmuştu. Merkel, Çin'e veri aktarmayacağının garantisini vermesi durumunda Huawei'nin de 5G ihalelerine katılabileceğini söylemişti. .

Uzmanlar, Almanya'nın süper hızlı 5G mobil internet ağını daha uygun fiyata kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei'yle çalışması gerektiğine dikkati çekiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:10 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Schalke 04'te Domenico Tedesco Dönemi Sona Erdi Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cami Katliamının Yaşandığı Yeni Zelanda'ya Gidiyor Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 Milyar Dolarlık 5g İhalesi, ABD Tehtidi Gölgesinde Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]