6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek - Son Dakika
BBC

6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek

04.12.2020 18:12
6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek, System.String[]

Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek.

Japonya'nın Güneş sisteminin oluşumunu incelemek üzere altı yıl önce Ryugu göktaşına gönderdiği Hayabusa-2 adlı uzay aracı, altı milyar kilometre süren yolculuğunun ardından buradan topladığı örnekleri Pazar günü Dünya'ya getirecek.

Hayabusa-2'nin, örnekleri taşıyan kapsülü 220 bin kilometre yüksekten aşağı bırakması öngörülüyor. Kapsülün Pazar günü sabahın ilk saatlerinde Güney Avustralya'ya inmesi bekleniyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, 40 santimetre çapındaki kapsül, inişe 10 kilometre kala paraşütünü açacak ve indikten sonra konumunu bildirmek için sinyal gönderecek.

Hayabusa-2, kapsülü indirdikten sonra 10 yıl sürecek başka bir uzay yolcuğuna çıkacak.





4,6 milyar yaşındaki göktaşından, yer altı örnekleri

Adı Japoncada 'şahin' anlamına gelen uzay aracı Aralık 2014'te ülkenin güney batısındaki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

İnsansız uzay aracı, geçen Şubat'ta 4,6 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Ryugu'ya kısa süreli bir iniş gerçekleştirmişti.

İniş sırasında aracın gövdesine bağlı bir örnek toplama cihazından göktaşından toz kaldırmak için yüzeye saniyede 300 metre hızı olan tantaldan yapılmış 5 gramlık bir mermi fırlatıldı.

Havaya kalkan tozlar bu cihaz tarafından toplandı.

Bundan beş ay sonra Hayabusa-2, 20 kilometre yukarısında konumlandığı göktaşına yeniden indi. Bu inişte de kaya örnekleri alınacak bir krater oluşturmak için iki kilogram ağırlığında bakırdan yapılmış bir füze patlatıldı.





Japonya Uzay ve Havacılık Kurumu (JAXA), binlerce yıllık rüzgar ve radyasyondan etkilenmemiş bu örneklerin, Dünya'nın oluşumuna ışık tutabileceğini söylüyor.

Bu örneklerin, Güneş sisteminin oluştuğu dönemdeki hallerini koruduğu tahmin ediliyor.

Hayabusa-2, uzay araştırmaları tarihinde hareket halindeki bir göktaşına gönderilen ilk gözlem aracı.

Projede görevli bilim insanlarından Makoto Yoşikawa, özellikle Ryugu'dan alınan örneklerdeki organik maddelerin analiziyle ilgilendiklerini belirterek, "Organik maddeler Dünya'da yaşamın kaynağını oluşturuyor. Ama bunların nereden geldiğini bilmiyoruz. Ryugu'dan gelecek örneklerle buna ilişkin ipuçları elde etmeyi umuyoruz" dedi.

6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek

Avustralya, Japonya, Pazar, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 6 milyar km'lik yolculuk: Japon uzay aracı Hayabusa-2, Pazar günü göktaşından topladığı örnekleri Dünya'ya indirecek - Son Dakika Dünya

BBC

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