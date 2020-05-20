6 milyarlık sektöre Kovid-19 ayarı

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK | Dünyaca ünlü denetim ve muhasebe firması Deloiette'un raporuna göre, Avrupa'da fitness pazarı 27,2 milyar Euro'luk büyüklüğe sahip. Pazarın Türkiye'deki büyüklüğü ise 823 milyon Euro'ya (6.13 milyar TL) ulaşmış durumda. Kovid-19 pandemisinin en çok zarar verdiği sektörlerin başında gelen spor salonları, 17 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci bir emre kadar kapandı. Çoğunluğu AVM ve cadde üstünde yer alan salonlar, metrekare olarak büyük alanlara sahip olmaları nedeniyle oldukça yüksek kira, elektrik, su ve doğalgaz giderlerine sahip. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 7 binin üstünde fitness, vücut geliştirme, tekvando, karate, judo, spor kulübü salonları bulunuyor. On binlerce kişiye istihdam sağlayan bu salonlar ayrıca ödedikleri stopaj, vergi, SGK primleri ve kiralarla ciddi bir katma değer yaratıyor.



Sorunlar ve çözüm yolları anlatıldı



FUTBOL dışındaki tüm spor branşlarının federasyon başkanları, 6 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek, sporcularının eğitim gördüğü ve müsabaka yaptığı salonların sorunlarını ve çözüm yollarını içeren bir dosya sundu. 2 aydır kapalı olan spor salonlarının sahiplerinin ve personelin maddi açıdan zor durumda olduğu ifade edilen raporda, söz konusu işletmelerin ayakta kalabilmeleri için devlet tarafından desteklenmesi gerektiği belirtildi ve çeşitli taleplerde bulunuldu. Raporda, normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre artık spor salonlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çalışma saatlerinden fiziki koşullara dek her şey değişecek, birçok yeni kural gelecek.



BiZiM ALACAĞIMIZ ÖNLEMLER YETMEZ ÜYELER DiKKATLi OLMALI



SALONLAR kapatılınca gelirimiz sıfıra indi. Gelir yok ama buna karşın salon kiraları, personel maaşı, stopaj, SGK vs. ödemeleri devam ediyor. Eğer devlet teşvik vermezse salonların birçoğu hiç açılamayacak. Açılsa da tam kapasiteyle çalışama yacak. Bizim açık ve kapalı olarak toplamda 30 bin metrekare büyüklüğünde tesislerimiz var. Bulaşıcılık riskini ortadan kaldırmak için kapalı yerlerdeki havalandırma tertibatını yenilememiz gerekiyor. Sürekli olarak hijyenik malzemeler almalıyız.



Firma olarak da ekstra tedbirler alacağız. Örneğin üyelerimizi randevuyla kabul edeceğiz. Çalışmaları için kendilerine bir süre sınırı koyacağız ki ondan sonra gelen müşteri fazla beklemesin. Personel dahil içeri giren herkesin ateşini ölçeceğiz ve salonların değişik yerlerine dezenfektanlar koyacağız. Üyelere havlu vs. vermeyeceğiz. Herkes kendi havlusunu kendi getirecek ve çalıştığı aletleri kendisi dezenfekte edecek. Aletlerin arasına en az 1.5 metre mesafe koyacağız. Sauna, buhar odası ve duşları kullandırmayacağız. Biz ne kadar önlem alırsak alalım, her üye kendi mesafesini ve dezenfektesini kendisi yapmalı. (İsmail Cerçi-Club Sporium Genel Müdürü)



iNSANLAR KAPALI ALANLARA GiRMEYE KORKUYOR



YAZ aylarında spor salonlarına gelenlerin sayısı zaten azalır, şimdi daha da azalacak. Sokakta bile iki kişi yan yana gelmeye korkuyor, salonlara nasıl girecek? Biz gayet hijyenik çalışıyoruz, her şey tertemiz ama insanlarda bir korku var. Herkes haklı. Bu virüsü kimin taşıdığını bilmiyorsun ki? Devletin de yapabileceği fazla bir şey yok. Artık antrenörler dahil salona giren herkesin kontrol edilmesi gerekiyor ancak bunu da herkes yapamaz. Biz bir süredir bireysel çalışıyoruz. Evlerinde pilates yapma imkanı olan üyelerimize internet aracılığıyla online ders veriyoruz. Açıkçası, ben müsaade verilse dahi salonu açmayı düşünmüyorum. Bu durum en az 2 sene sürer. (Saffet İşler - Etiler Solo Pilates)



KISA ZAMANDA NORMALE DÖNECEĞiZ



BEN, koronavirüsün kontrol altına alınacağına ve kısa zamanda normalleşme sağlanacağına inanıyorum. İnsanlarda doğal olarak kapalı mekanlar konusunda bir hassasiyet var. Ama salgına çare bulunup normalleşme başlayınca her şey birkaç ay içinde düzene girer. Tekvando ve diğer bütün branşlarda faaliyet gösteren salonlar çok zor durumda. Türkiye'de binlerce spor salonu bulunuyor. Bunların yaşamasına yönelik taleplerimizi Spor Bakanlığı'na ilettik, şu an değerlendirilme safhasında. (Metin Şahin - (Tekvando Fed. Başkan)