6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon - Son Dakika
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6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon

26.05.2022 13:29
6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon

YASA dışı bahis sitesi yöneten şebekeye yönelik 44 ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Konya'da 3 kişi gözaltına alındı.

YASA dışı bahis sitesi yöneten şebekeye yönelik 44 ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Konya'da 3 kişi gözaltına alındı. Şebekenin banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL gelir olduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, borcu olanları ve kolay yoldan para kazanmak isteyenleri hedef alıp insanları mağdur eden şüphelilere yönelik Konya'nın da aralarında olduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Konya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitesine bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL değerinde suç geliri olduğu ve bununla bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Yasa dışı kumar oynatan ve para nakline aracılık eden 3 şebeke üyesi, Siber ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon
6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon - Son Dakika
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