6 milyon lira vurgun yapan yasa dışı bahisçilere operasyon

YASA dışı bahis sitesi yöneten şebekeye yönelik 44 ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Konya'da 3 kişi gözaltına alındı. Şebekenin banka hesaplarında 6 milyon 131 bin 670 TL gelir olduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, borcu olanları ve kolay yoldan para kazanmak isteyenleri hedef alıp insanları mağdur eden şüphelilere yönelik Konya'nın da aralarında olduğu 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Konya'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.