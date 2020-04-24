"6 milyon tek yürek" iyilik hareketi Ramazan ayında da devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan "sofrayı paylaşma" kültürünü yeniden canlandıracak bir kampanyaya imza attı.



Ramazan ayının başlaması nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden "Bir iftar da benden" adıyla kampanya başlatan Başkan Yavaş, vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "www.iftarver.com" adresi üzerinden 15 TL ödeyerek iftar menüsü satın alabileceğini duyurdu. Başkan Yavaş, "6 milyon tek yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz. 'www.iftarver.com' adresinden ABB BELPA A.Ş.'den 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız için iftar menüsü satın alabilirsiniz" dedi.



Büyükşehirden iftara ve sahura sıcak yemek



Faaliyetleri durdurulan dar gelirli kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ile kazancı kaybolmuş, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı, Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacak. "Bir iftar da benden" kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, www.iftarver.com adresi üzerinden 15 TL'ye dilediği kadar iftar paketi satın alabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi de kampanyaya katılan vatandaşlara iletilecek. - ANKARA