MANSUR YAVAŞ'TAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇAĞRI - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi nisan ayında ikinci dalgası başlayan "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası ile iyiliği bulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde de hayırseverlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yüklenen yeni faturalar, el bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi sizleri bekliyor. Gelin, kimsesizlere kimse olalım" dedi. Kampanya ile bugüne kadar toplam yardım tutarı 26 milyon TL'yi geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplumsal dayanışma örneği olarak hayata geçirdiği ve bu yıl da Ramazan ayı öncesi yenilenen "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile kampanyanın devam ettiğini hatırlatan Yavaş, hayırseverlere kampanyaya destek olmaya çağırdı.

"GELİN, KİMSESİZLERE KİMSE OLALIM"

Sadece Ankara'daki değil tüm Türkiye'deki hayırseverlere sosyal medya hesaplarından seslenen Yavaş, "Biz her iyilik dediğimizde siz bir oldunuz, Hızır oldunuz. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde yine #AnkaraTekYürek diyoruz. Yüklenen yeni faturalar, el bekleyen binlerce ihtiyaç sahibi sizleri bekliyor. Gelin, kimsesizlere kimse olalım" dedi.

BAYRAM RUHUNA UYGUN DAYANIŞMA

"İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla başlatılan ve devam eden kampanya için hayırseverler, "ankaratekyurek. com" adresi üzerinden 4 farklı uygulamayı seçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunabiliyor.

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda yardım rakam ve tutarları da anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

YARDIM TUTARI 26 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Güvenli ortamda kredi kartıyla; 100 TL'den 500 TL'ye kadar nakit yardımının yapıldığı "El Ver"den ANKARAKART yüklemesine, ödenmemiş su faturası borcundan üç seçenekli gıda kolisi desteğine kadar birçok iyilik yapma seçeneğinin sunulduğu kampanya ile bugüne kadar (16 Temmuz 2021 itibarıyla) yapılan yardım tutarı oranları şöyle;

-Su Ver ile 81 bin 669 adet su faturası ödenerek, 3 milyon 857 bin 042 TL,

-Bilet Ver ile 3 bin 465 adet ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 213 bin 590 TL,

-El Ver ile 28 bin 906 nakit yardım adedine ulaşılırken, 8 milyon 26 bin 175 TL,

-Afiyet Ver ile 44 bin 089 yardım kolisi siparişi alınırken, 8 milyon 631 bin 700 TL olmak üzere toplam 26 milyon 620 bin 907 TL'ye ulaştı.