6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi - Son Dakika
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6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi

15.09.2022 10:03
6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın durdurduğu bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da jandarmanın durdurduğu bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olan kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Ekipler, araçta yapılan aramada 291 faturasız akıllı cep telefonu, 144 şarj kablosu, 2 akıllı kol saati, 16 cep telefonu kulaklığı, 435 elektronik sigara ve elektronik sigara için kullanılan 34 likit ele geçirdi. Kaçak cihazların piyasa değerinin 6 milyon TL olduğu belirtildi. Kamyon şoförü hakkında da işlem yapıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 milyon TL'lik kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi - Son Dakika

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