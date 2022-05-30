6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

30.05.2022 11:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 4'üncü kez...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 4'üncü kez bir araya geldi.

En son 24 Nisan'da bir araya gelen 6'lı ittifakın liderleri, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde 4'üncü kez yuvarlak masa etrafında buluştu. Liderler, Gelecek Partisi'nin Genel Merkezi'ne saat 19.00'dan sonra sırayla geldi. Davutoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı.

6 liderin 19.30'da başlayan toplantısı devam ediyor. Basına kapalı devam eden toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. (DHA)

6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ 4'ÜNCÜ KEZ BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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