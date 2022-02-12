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6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ

12.02.2022 20:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi.

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu. 6 partinin lideri, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Çalışma yemeği şeklindeki toplantı için tesisin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Basın mensupları tesisin bahçesinin dışında kendileri için ayrılan bölümde çalıştı.

KILIÇDAROĞLU KARŞILADI

Ev sahibi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı saatinden yaklaşık yarım saat önce tesise geldi. Kılıçdaroğlu'na tesise girişte bir koruma aracı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra sırayla tesise gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu karşıladı. Karamollaoğlu, saat 19.15'te başlayacağı duyurulan toplantıya 3 dakika gecikmeyle geldi. Tüm liderler koruma ekipleriyle tesise giriş yaptı.

5 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masadaki çalışma yemeği saat 19.20'de başladı. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının yanında seçim sürecinde ittifak olanakları, seçimin kazanılması halinde parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayını belirlenme yöntemlerinin de ele alınacağı belirtildi. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem metninin kamuoyuna nasıl ve ne zaman açıklanacağı da netleşmiş olacak.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapılarak, fotoğraf paylaşılması bekleniyor.

6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ
6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Muhalefet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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