6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1) - Son Dakika
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1)

24.04.2022 20:44

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.

Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1)
6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1)
6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1)
6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1)

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (1) - Son Dakika
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