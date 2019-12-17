6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı

6 saat önce

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Toplantısı, Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 32 Afrika ülkesinden 90'dan fazlası kadın 357 din aliminin katılımıyla başladı.

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı, System.String[]

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Toplantısı, Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 32 Afrika ülkesinden 90'dan fazlası kadın 357 din aliminin katılımıyla başladı.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed et-Tevfik, açılışta yaptığı konuşmada, "Müslümanların, içinde bulundukları yaşam sıkıntılarını hafifletmesi için kendi insanına ve ülkesine vefalı din alimlerine ve insanların durumunu bilen fıkıh alimlerine ihtiyacı var." dedi.

Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü Tanzanya Başmüftüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir Mbwana da toplantı kapsamında kardeşlik ve birlik vurgusunun ön planda tutulacağını belirterek, "Din alimleri olarak mesajımız, hiçbir inanç ayrımı yapmadan Afrika insanını kurtarmak olacak." diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek toplantıda, vakfın hedeflerinin gerçekleştirilmesi, 2020 yılı için bir dizi programın kabul edilmesi, daimi 4 komisyonun aktif hale getirilmesi ve yıllık programın belirlenmesi planlanıyor.

32 Afrika ülkesinden çok sayıda İslam alimini bünyesinde barındıran "6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı" Yüksek Konseyi, "Afrika halklarının ruhsal birliğini çekişmeler ve yanıltıcı ideolojilerden korumak ve aşırı ideolojik ve akidevi akımların önüne geçmek" için Haziran 2015'te Fas Kralı 6. Muhammed tarafından kurulmuştu.

Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Telefonla konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı

Son Dakika Haberleri
01:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam... - Son Dakika
01:04 Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek... - Son Dakika
00:48 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]