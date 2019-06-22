Son Dakika Haberleri: 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
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6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi

35 dakika önce

6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dediANKARA - 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.

6. Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
ANKARA - 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.
Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleşen Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Korum, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Nallıhan Belediyesi tarafından desteklenen yarışmada etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları rastgele diyerek fotoğraflarını çekmeye başladı.
6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
Ankara, Nallıhan, Kültür Sanat
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