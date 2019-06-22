6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
35 dakika önce
6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dediANKARA - 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
6. Nallıhan
Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
ANKARA - 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.
Başkent Ankara
Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleşen Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Korum, Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ve Nallıhan Belediyesi tarafından desteklenen yarışmada etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları rastgele diyerek fotoğraflarını çekmeye başladı.
Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi
İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!
Bakan Berat Albayrak, aile fotoğrafı paylaştı