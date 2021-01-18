6'ncı Arel Medya Ödülleri başladı. Törenin ilk gününde yılın gazetesi Sözcü olurken, yılın en iyi futbol kulübü Başakşehir, yılın en iyi teknik direktörü Okan Buruk ve yılın en iyi spor programı Yüzde Yüz Futbol oldu.

6'ncı Arel Medya Ödülleri'nde binlerce öğrencinin arelnews.com üzerinden katıldığı oylamanın sona ermesiyle, tören heyecanı başladı. 3 gün sürecek ödül törenin ilk gününde 'yılın en iyi gazetesi Sözcü, yılın en iyi futbol kulübü Başakşehir, yılın en iyi teknik direktörü Okan Buruk ve yılın en iyi spor programı Yüzde Yüz Futbol' olarak açıklandı. Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ve TV Arel'den yayınlanan törenin ilk gününde, 4 kategorinin birincileri ödüllerine kavuştu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz adına ödülü alan Sözcü Gazetesi muhabiri Hande Zeyrek, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Arel Üniversitesi öğrencilerine bizleri yılın en iyi gazetesi olarak belirledikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Binlerce öğrencinin oylarıyla yılın futbol takımı seçilen Başakşehir Futbol Kulübü adına TV Arel'de ödül törenine bağlanan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Öğrencilerin oylarıyla bu ödülü aldığımız için çok teşekkür ederiz. Başakşehir Futbol Kulübü ülkemize yaşattığı başarılar ve lig şampiyonluğuyla örnek kulüp haline geldi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"GENÇLERE TAVSİYEM, GELECEKTE BAŞARILI BİR KİŞİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALARI"

Yılın en iyi teknik direktörü ödülünü kazanan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da törene canlı yayınla bağlanarak teşekkür etti. Başarılı teknik adam, "İstanbul Arel Üniversitesi, ülkemizin eğitim alanında önemli hizmetler sağladığı bir kurum. Bu nedenle bu ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ederim. Ödüller öğrencilerin elleriyle doğa bilinciyle hazırlanmış. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Daha önce Akhisar Belediyespor'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Başakşehir'de şampiyon olarak Türkiye Süper Ligi'nin 6. Şampiyonu olduk. Gençlere tavsiyem gelecekte başarılı bir kişi olmaları için çok çalışmaları" diye konuştu.

"ÖDÜLLERİ ÖĞRENCİLER ÜRETTİ"

Yılın en'lerinin aldığı ödüller, İstanbul Arel Üniversitesi POTKAM laboratuvarlarında öğrenciler tarafından hazırlandı. Geri dönüşüm maddeleriyle 3 boyutlu yazıcılarda hazırlanan ödüller, tören öncesi katılımcılara, sertifikalarıyla birlikte iletildi. 6. Arel Medya Ödülleri, 2. ve 3. günüyle devam ediyor. Törende 19 Ocak Çarşamba günü yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi, yılın en beğenilen şarkısı ve yılın en beğenilen televizyon programı ödülleri sahiplerine kavuşacak. Tören, üçüncü ve son gününde ise yılın en beğenilen dijital radyosu, yılın en beğenilen mizah dergisi ve yılın en beğenilen radyo programı kategorilerinde ödüllerin sahiplerine verilmesiyle son bulacak.