6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

7 saat önce

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması'nda ödüller, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması'nda ödüller, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması ödül töreni Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, birincilere ödüllerini takdim etti. Ayrıca dereceye giren öyküler kitap haline getirilerek törene gelen davetlilere dağıtıldı. Ödül töreni öncesi bilgi evleri öğrencisi minik kızın drama gösterisi büyük beğeni topladı.


Ödül töreninde her grupta 1'inci olan esere 5 bin TL, 2'inci olan esere 3 bin TL, 3'üncü olan esere 2 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca dereceye giren eserler haricinde her grupta beşer eser sahibi de 500 TL'lik teşvik ödülünün sahibi oldu.


"İnsanlar yazmaya başladıkça okumaya ihtiyaç duyuyor"


Okumanın yazmayı da beraberinde getireceğini vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Öykü yarışmalarının bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Zeytinburnu'nda 16 yıl önce kitap okuma yarışması düzenlemiştik. O zaman ben burada Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısıydım. O zaman sadece okuma değil yazmaya da teşvik etme kararına vardık. Hem ilkokul hem lise hem de üniversitede okuyan herkes bu yarışmalara başvurabiliyor. Bu yıl 2 bin 100'e yakın kişi yarışmalara başvuru yaptı. Sadece okumaya değil aynı zamanda yazmaya da teşvik ediyoruz. Aslında insanlar yazmaya başladıkça okumaya ihtiyaç duyuyorlar. Çok okudukça yazma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerini destekleyen şeylerdir. Zeytinburnu'nda bu yarışmalarla okuma yazma ile kültür iklimine çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Öğrenciler kendilerini öykü yazmaya zorluyorlar. Tüm milli eğitim camiasına, paydaşlara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Bilgi Evleri, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı
AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattı: 9 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6'ncı Bilgi Evleri Öykü Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]