Son Dakika Haberleri: 6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar
Son Dakika Güncel 6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

6 saat önce

ELAZIĞ'da, 5 inşaattan 100 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar, System.String[]

ELAZIĞ'da, 5 inşaattan 100 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler farklı tarihlerde 5 inşaatta hırsız yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızların M.E. ile M.S. olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli, yapılan baskınla başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede inşaatlardan 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkladı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:56 Kaynak: DHA
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