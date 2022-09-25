6'NCI KAT BALKONUNDA TEHLİKELİ SALLANMA - Son Dakika
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6'NCI KAT BALKONUNDA TEHLİKELİ SALLANMA

25.09.2022 13:24

SİİRT'te bir apartmanın 6'ncı katındaki balkona kurulan salıncakta küçük bir kız çocuğunun tek başına tehlikeli bir şekilde sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİİRT'te bir apartmanın 6'ncı katındaki balkona kurulan salıncakta küçük bir kız çocuğunun tek başına tehlikeli bir şekilde sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın son katındaki dairenin balkonuna kurulan salıncakta küçük bir kız çocuğunun tek başına sallanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balkonun etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığı, salıncakta sallanan çocuğun tehlikenin farkında olmadan korkulukları aşacak yükseklikte sallandığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'NCI KAT BALKONUNDA TEHLİKELİ SALLANMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'NCI KAT BALKONUNDA TEHLİKELİ SALLANMA - Son Dakika
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